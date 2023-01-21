Фіналістка "Холостяка" Саша Мудра зізналася, як їй вдається витримувати весь потік критики і тримати обличчя перед камерами.

Тиждень тому завершився черговий сезон "Холостяка", який упродовж усіх ефірів стикався із критикою. Дівчата піддавалися масовому хейту через зухвалу поведінку, незручні образи і брехню.

Фіналістки шоу отримали чимало слів на свою адресу, що особливо програла Саша Мудра. На неї обрушилася масова критика за "нещирість і небажання показати справжню особу", як писали раніше.

Після цього Саша зізналася, як тримається попри все:

«Такі повідомлення теж бувають: «Коли вас слухаю, таке почуття, що ви ведуча, як Грицько» - порівняли дівчину зі знаменитим телеведучим Григорієм Решетником.

"Спасибі! Вчилася у найкращих!» - Поділилася Мудра і показала кадр з чоловіком.

Нагадаємо, нещодавно Саша вирішила висловитися, що спочатку довгий час не знала, як виглядати на проекті, як поводитися і що говорити. При цьому вона додала, що тоді визначила для себе, як виглядатиме для інших.

Тепер вона хоче бути собою і розповісти про особисте, про те, що замовчала і чому так поводилася.

Нагадаємо, "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

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