Неделю назад завершился очередной сезон "Холостяка", который на протяжении всех эфиров сталкивался с критикой. Девушки подвергались массовому хейту из-за вызывающего поведения, неловких образов и лжи.
Финалистки шоу получили немало слов в свой адрес, в особенности проигравшая Саша Мудрая. На нее обрушилась массовая критика за "неискренность и нежелание показать истинное лицо", как писали ранее.
После этого Саша призналась, как держится несмотря ни на что:
«Такие сообщения тоже бывают: «Когда вас слушаю, такое чувство, что вы ведущая, как Гриша» - сравнили девушку со знаменитым телеведущим Григорием Решетником.
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«Спасибо! Училась у лучших!» - поделилась Мудрая и показала кадр с мужчиной.
Напомним, не так давно Саша решила высказаться, что сперва долгое время не знала, как выглядеть на проекте, как себя вести и что говорить. При этом она добавила, что тогда определила для себя, как будет выглядеть для других.
Теперь же она желает быть собой и рассказать о личном, о том, что умолчала и почему так себя вела.
Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.
Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.