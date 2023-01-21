Финалистка "Холостяка" Саша Мудрая призналась, как ей удается выдерживать весь поток критики и держать лицо перед камерами.

Неделю назад завершился очередной сезон "Холостяка", который на протяжении всех эфиров сталкивался с критикой. Девушки подвергались массовому хейту из-за вызывающего поведения, неловких образов и лжи.

Финалистки шоу получили немало слов в свой адрес, в особенности проигравшая Саша Мудрая. На нее обрушилась массовая критика за "неискренность и нежелание показать истинное лицо", как писали ранее.

После этого Саша призналась, как держится несмотря ни на что:

«Такие сообщения тоже бывают: «Когда вас слушаю, такое чувство, что вы ведущая, как Гриша» - сравнили девушку со знаменитым телеведущим Григорием Решетником.

«Спасибо! Училась у лучших!» - поделилась Мудрая и показала кадр с мужчиной.

Напомним, не так давно Саша решила высказаться, что сперва долгое время не знала, как выглядеть на проекте, как себя вести и что говорить. При этом она добавила, что тогда определила для себя, как будет выглядеть для других.

Теперь же она желает быть собой и рассказать о личном, о том, что умолчала и почему так себя вела.

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