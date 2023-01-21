Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни багато займається благодійними проектами та продовжує знімати своє шоу з Машею Єфросініною, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милим фото, на якому з'явилася з військовими жінками.

Як виявилося, Оля підбила підсумки збору коштів, за які була пошита військова форма для жінок. Власне, щоб продемонструвати свою посаду співачка теж вбралася у військову форму та позувала з жінками-військовими.

У підписі до публікації Полякова розповіла: "Дорогі мої, ви неймовірні! Завдяки акції "Даруй тепло, даруючи свято" нам з вами вдалося зібрати 6 000 000 грн на пошиття зимової форми для жінок ЗСУ! Мережа мультимаркетів вже перерахувала ці кошти на рахунок громадської організації "Землячки". Підтвердження оплати можна побачити на другому зображенні цієї посади. Завдяки вашій підтримці 952 наші захисниці тепер будуть у теплі наближати нашу Перемогу! Разом ми сила! Пишаюся Вами!".

Проте знімок Олі у військовій формі викликав неоднозначну реакцію, у коментарях до її посади розпочала бурхлива дискусія:

"Зав'яжіть Оле шнурки".

"Ще й форму одягла, ти що військова?"

"Що не роби, а люди, завжди знайдуть чим принизити. Те, що Оля допомогла нашим захисникам, ви не розгледіли, а ось шнурки, навіть без збільшення побачили. Ми українці, ми сильні, незалежні, незламні і досить гадити один одного".

"Красуні. Які ж українці неймовірні люди. Люблю нас".

"Оля брала участь у збиранні грошей на форму. Вдягла, щоб була видна якась форма. У цьому що поганого ви побачили? Якісь люди неадекватні".

"Хочеш допомогти - допомагай, навіщо вирячити форму на себе?".

"Олю, ви вступили до лав ЗСУ?".

"Ви взагалі розум маєте? Людина допомагає нашим воїнам, а ви ще маєте право обговорювати це? Соромно за таких людей".

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