Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны много занимается благотворительными проектами и продолжает снимать свое шоу с Машей Ефросининой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милым фото, на котором появилась с женщинами военными.

Как оказалось, Оля подвела итоги сбора средств, за которые была пошита военная форма для женщин. Собственно, чтобы продемонстрировать свой пост певица тоже нарядилась в военную форму и позировала с женщинами-военными.

В подписи к публикации Полякова рассказала: "Дорогие мои, вы невероятны! Благодаря акции "Дари тепло, даря праздник" нам с вами удалось собрать 6 000 000 грн на пошив зимней формы для женщин ВСУ! Сеть мультимаркетов уже перечислила эти средства на счет общественной организации "Землячки". Подтверждение оплаты можно увидеть на втором изображении этого поста. Благодаря вашей поддержке 952 наши защитницы теперь будут в тепле приближать нашу Победу! Вместе мы сила! Горжусь Вами!".

Однако снимок Оли в военной форме вызвал неоднозначную реакцию, в комментариях к ее посту начала бурная дискуссия:

"Завяжите Оле шнурки".

"Еще и форму надела, ты что военная?".

"Что ни делай, а люди, всегда найдут чем унизить. То, что Оля помогла нашим защитницам, вы не разглядели, а вот шнурки, даже без увеличения увидели. Мы украинцы, мы сильны, независимы, несокрушимы и достаточно гадить друг друга".

"Красавицы. Какие же украинцы невероятные люди. Люблю нас".

"Оля принимала участие в сборе денег на форму. Надела, чтобы была видна какая форма. В этом что плохого вы увидели? Какие-то люди неадекватны".

"Хочешь помочь – помогай, зачем пялить форму на себя?".

"Оля, вы вступили в ряды ВСУ?".

"Вы вообще ум имеете? Человек помогает нашим воинам, а вы еще имеете право обсуждать это? Стыдно за таких людей".

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