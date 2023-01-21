Відома українська ведуча та актриса Лілія Ребрик поділилася рецептом десерту, який оцінила вся її родина.

На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, як приготувати лимонний чізкейк.

"Аромати зими у мене нерозривно пов’язані зі свіжою випічкою вдома! Обожнюю, коли заходиш з морозу, а в домі таааак ароматно пахне пирогом! ❄️", — пише Лілія Ребрик.

Спершу зірка змішала до однорідної консистенції 500 гр м’якого сиру, 150 гр цукру, 2 чайні ложки ванільного екстракту, лимонний сік та лимонну цедру.

"Додала три яйця, три столові ложки кукурудзяного крохмалю і знову добре перемішала. Потім вилила суміш у форму для випікання і на 45 хвилин поставила у мультипіч за температури 160 °C. Після - дала чізкейку охолонути", — пояснює ведуча.

Чоловік Лілії Ребрик, хореограф Андрій Дикий, а також дві їхні донечки цей рецепт чізкейка оцінили.



"До речі, поки писала цей пост, залишився всього один шматочок 🤣 отже, дика сімейка пиріг оцінила!", — додала акторка.

Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

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