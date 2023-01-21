На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, як приготувати лимонний чізкейк.

"Аромати зими у мене нерозривно пов’язані зі свіжою випічкою вдома! Обожнюю, коли заходиш з морозу, а в домі таааак ароматно пахне пирогом! ❄️", — пише Лілія Ребрик.

Спершу зірка змішала до однорідної консистенції 500 гр м’якого сиру, 150 гр цукру, 2 чайні ложки ванільного екстракту, лимонний сік та лимонну цедру.

"Додала три яйця, три столові ложки кукурудзяного крохмалю і знову добре перемішала. Потім вилила суміш у форму для випікання і на 45 хвилин поставила у мультипіч за температури 160 °C. Після - дала чізкейку охолонути", — пояснює ведуча.

Популярні новини зараз

"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці

"Що ваші мужики забули в Україні?": у Москві дружини "мобіків" зібралися біля Міноборони рф

У Дніпрі після трагедії затримали цілу банду: ким вони виявилися

"Його більше немає з нами": обірвалося життя легенди музики

Монастирський перед авіакатастрофою встиг відправити смс: "Я можу сказати..."
Показати ще

Чоловік Лілії Ребрик, хореограф Андрій Дикий, а також дві їхні донечки цей рецепт чізкейка оцінили.

"До речі, поки писала цей пост, залишився всього один шматочок 🤣 отже, дика сімейка пиріг оцінила!", — додала акторка.

Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Лілія Ребрик

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.