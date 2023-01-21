Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась рецептом десерта, который оценила вся ее семья.

На своей странице в Instagram артистка рассказала, как приготовить лимонный чизкейк.

"Ароматы зимы у меня неразрывно связаны со свежей выпечкой дома! Обожаю, когда заходишь с мороза, а в доме таааак ароматно пахнет пирогом! ❄️", — пишет Лилия Ребрик.

Сначала звезда смешала до однородной консистенции 500 г мягкого сыра, 150 г сахара, 2 чайные ложки ванильного экстракта, лимонный сок и лимонную цедру.

"Добавила три яйца, три столовых ложки кукурузного крахмала и снова хорошо перемешала. Затем вылила смесь в форму для выпечки и на 45 минут поставила в мультипечь при температуре 160 °C. После - дала чизкейку остыть", - объясняет ведущая.

Муж Лилии Ребрик, хореограф Андрей Дикий, а также две их дочери этот рецепт чизкейка оценили.



"Кстати, пока писала этот пост, остался всего один кусочек 🤣 следовательно, дикая семейка пирог оценила!", - добавила актриса.

Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.