Відома співачка Злата Огневича заспівала кілька своїх пісень, у тому числі "Світло", "Солодка кара".

Популярна українська співачка Злата Огневич розповіла у соціальній мережі Інстаграм про новий успіх. Артистка виступила на закритті Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Виконавиця вийшла на сцену в чорній сукні вишиванці з вишитим візерунком від Foberini, про що також поспішила розповісти в мережі.

Мені випала честь стати єдиним представником зі світу української музики на закритті економічного форуму в Давосі. Неймовірні речники, які закликають світ допомогти Україні.

У цій шалено жорстокій війні. Я хочу звернути увагу світової спільноти до України через музику. Ми будемо вільними у процвітаючій країні. Я щаслива, що маю українське коріння. І продовжу їх зміцнювати» – пише Злата.

Також Огневич вирішила показати добірку непростих кадрів, які дізнаються усі українці. Обстріли, вибухи, масові ракетні удари – все це мешкають українці чи не щодня.

«Кожна подібна новина паралізує. 😭💔 Потім знову і знову... Тримайся, моя рідна» - пише Злата.

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