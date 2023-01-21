Известная певица Злата Огневич спела несколько своих песен, в том числе "Світло", "Солодка кара".

Популярная украинская певица Злата Огневич рассказала в социальной сети Инстаграм о новом успехе. Артистка выступила на закрытии Всемирного экономического форума в Давосе.

Исполнительница вышла на сцену в черном-платье вышиванке с вышитым узором от Foberini, о чем также поспешила рассказать в сети.

«Мне выпала честь стать единственным представителем из мира украинской музыки на закрытии экономического форума в Давосе. Невероятные спикеры, которые призывают мир помочь Украине.

В этой неистово жестокой войне. Я хочу обратить внимание мирового сообщества к Украине через музыку. Мы будем свободными в процветающей стране. Я счастлива, что имею украинские корни. И продолжу их укреплять» - пишет Злата.

Также Огневич решила показать подборку непростых кадров, которые узнают все украинцы. Обстрелы, взрывы, массовые ракетные удары - все это проживают украинцы едва ли не каждый день.

«Каждая подобная новость парализует. 😭💔 Потом снова и снова… Держись, моя родная» - пишет Злата.

Напомним, экс-подопечная Монатика Лида Ли появилась в компании разведенного Пикалова.

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