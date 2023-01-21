Популярна українська співачка Ірина Білик, яка сама виховує сина Табриза та багато гастролює за кордоном із концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу зірка опублікувала незвичайний ролик, яким представила нову пісню українською мовою.

Як видно, на новому фото з написами, що спливають, Ірина зафіксована в гарній локації, вона витончено сидить у кріслі і дивиться в об'єктив фотографа. Перед камерою зірка з'явилася в розкішному образі – на ній красива шовкова сукня ніжного рожевого відтінку та незвичайного фасону, а на ногах елегантні босоніжки. Волосся співачки в стрижці каре, воно випрямлене і акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Білик написала: "Прем'єра Ірина Білик - Мало. "Моя життєва стежка незмінна. Я йду нею вже багато років! І моє серце ніколи не втомиться розповідати вам про мою любов до життя". Дивіться новий кліп на моєму каналі ютуб-каналі".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Неймовірна наша Ірина!".

"Пісня вогонь. Українська мова, такий шарм і чарівність! Дякую".

"Яка пісня. Браво, до сліз".

"Який образ. Вам дуже пасує".

"Ваші пісні українською – це щось надзвичайне!".

"З прем'єрою! Ніжно. З любов'ю. Чуттєво".

"Незмінна та справжня".

"Не перестаю вами захоплюватись".

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