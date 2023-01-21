Популярная украинская певица Ирина Билык, которая сама воспитывает сына Табриза и много гастролирует за границей с концертами в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала необычный ролик, которым представила новую песню на украинском языке.

Как видно, на новом фото со всплывающими надписями Ирина запечатлена в красивой локации, она изящно сидит в кресле и смотрит в объектив фотографа. Перед камерой звезда появилась в роскошном образе – на ней красивое шелковое платье нежного розового оттенка и необычного фасона, а на ногах элегантные босоножки. Волосы певицы в стрижке каре, они выпрямлены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Билык написала: "Премьера Ирина Билык – Мало. "Моя жизненная тропа неизменна. Я иду ею уже много лет! И мое сердце никогда не устанет рассказывать вам о моей любви к жизни". Смотрите новый клип на моем канале ютуб-канале".

Поклонники тут же принялись комментирвоать новую публикацию артистки:

"Невероятная наша Ирина!".

"Песня огонь. Украинский язык, такой шарм и обаяние! Спасибо".

"Какая песня. Браво, до слез".

"Какой образ. Вам очень подходит".

"Ваши песни на украинском – это что-то необычайное!".

"С премьерой! Нежно. С любовью. Чувственно".

"Неизменная и настоящая".

"Не перестаю вами восхищаться".

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