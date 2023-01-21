На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що найбільшою інтригою чергового Рамштайну (фото 1) було питання надання Україні танків «Леопард 2» (фото 2) німецького виробництва, які є на озброєнні багатьох європейських країн, але ділитися якими, за експортними правилами, можна лише за згоди Німеччини. На жаль, такої згоди Берлін поки не дав, хоча Польща і Фінляндія вже зараз готові надіслати наявні в них німецькі танки, що потрібні для контрнаступу ЗСУ.

Раніше канцлер Олаф Шольц заявляв, що Німеччина погодить відправку своїх танків, якщо так само вчинять і США. Джерела видання The Washigton Post кажуть, що про це минулого тижня йшлося в розмові Шольца та Байдена і що німці, мовляв, не хочуть «висовуватися» зі своїми танками одноосібно і радше зробили це в парі з американцями.

Марічка Падалко додала, що це була вже восьма зустріч міністрів оборони понад 50 країн-союзників у Рамштайні (військова база США у Німеччині), де щоразу від березня минулого року визначають обсяги надання Києву синхронізованої військової допомоги.

Сполучені Штати офіційно оголосили про масштабний пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів (поки без танків). Німеччина анонсувала «весняний» пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд євро. Загальна допомога німців складе вже 3,3 мільярди євро. Нідерланди готові надати Україні винищувачі F-16, якщо з’явиться відповідний запит – повідомляють нідерландські ЗМІ з посиланням на тамтешнього міністра закордонних справ.

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