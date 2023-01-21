На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что самой большой интригой очередного Рамштайна (фото 1) был вопрос предоставления Украине танков «Леопард 2» (фото 2) немецкого производства, которые есть на вооружении многих европейских стран, но делиться которыми, по экспортным правилам, можно только с согласия Германии. К сожалению, такого согласия Берлин пока не дал, хотя Польша и Финляндия уже сейчас готовы прислать имеющиеся у них немецкие танки, необходимые для контрнаступления ВСУ.

Ранее канцлер Олаф Шольц заявлял, что Германия согласует отправку своих танков, если так поступят и США. Источники издания The Washigton Post говорят, что об этом на прошлой неделе говорилось в разговоре Шольца и Байдена и что немцы, мол, не хотят «выдвигаться» со своими танками единолично и скорее сделали это в паре с американцами.

Маричка Падалко добавила, что это была уже восьмая встреча министров обороны более 50 стран-союзников в Рамштайне (военная база США в Германии), где каждый раз с марта прошлого года определяют объемы предоставления Киеву синхронизированной военной помощи.

Соединенные Штаты официально объявили о масштабном пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов (пока без танков). Германия анонсировала "весенний" пакет военной помощи Украине на 1 миллиард евро. Общая помощь немцев составит 3,3 миллиарда евро. Нидерланды готовы предоставить Украине истребители F-16, если появится соответствующий запрос – сообщают нидерландские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел.

В московской области вблизи резиденции путина установили систему ПВО из-за боязни ВСУ (видео 3). Ранее установку заметили на крыше министерства обороны.

Российские пропагандисты уже не исключают «возвращение территорий», хотя продолжают биться в истерике (видео 4).

Всемирно известный режиссер Мартин Скорсезе обратился со словами поддержки к украинцам (видео 5).

Известнейший кот в мире Степан, родом из Харькова, оказался на обложке журнала TIME Monaco (фото 6). Именно в этом городе его

хозяйка нашла убежище в начале войны, а инстаграм кота Степана стал еще одной страницей с более миллионной аудиторией, где поднималась украинская тема.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.