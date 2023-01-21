Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні кадри із нової фотосесії серед снігів.

Так, на нових фото Соломія знята в цікавій локації із засніженими краєвидами. Перед камерою вона з'явилася у стильному пуховику з поясом ніжно-блакитного відтінку та теплим світлим шарфом на шиї. Розкішне волосся телезірки частково сховано за милою шапкою, а на її обличчі легкий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Вітвіцька жартівливо написала: "То уже наступив вже той час, що після свят? Чи вже з понеділка?" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телеведучої:

"Скоро весна, коли така краса тут сяє".

"Неймовірна панночка!".

"Ще кілька святих днів і все".

"Симпатична шапочка".

"У нас сонце. Ви шикарна".

"Неймовірна".

"Соломія, ви красуня!".

"Така красива, що що мова забирає. Моє серце швидко в грудях б'ється. Ангел стріли в груди пускає".

Нагадаємо, "Українська Біллі Айліш": Дорофєєва у новому образі здивувала схожістю з американською поп-зіркою.

Як повідомляла Politeka, "Ну і зайчик пухнастий": Андраде з "Орла і Решки" приміряла незвичайний костюмчик, відео.

Також Politeka писала, що "Я багато плакала": кума Дзідзьо Цибульська розповіла, як поспілкувалася з херсонцями, відео.