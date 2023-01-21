Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні кадри із нової фотосесії серед снігів.
Так, на нових фото Соломія знята в цікавій локації із засніженими краєвидами. Перед камерою вона з'явилася у стильному пуховику з поясом ніжно-блакитного відтінку та теплим світлим шарфом на шиї. Розкішне волосся телезірки частково сховано за милою шапкою, а на її обличчі легкий макіяж та мила посмішка.
У підписі до публікації Вітвіцька жартівливо написала: "То уже наступив вже той час, що після свят? Чи вже з понеділка?" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телеведучої:
"Скоро весна, коли така краса тут сяє".
"Неймовірна панночка!".
"Ще кілька святих днів і все".
"Симпатична шапочка".
"У нас сонце. Ви шикарна".
"Неймовірна".
"Соломія, ви красуня!".
"Така красива, що що мова забирає. Моє серце швидко в грудях б'ється. Ангел стріли в груди пускає".
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
"Що ваші мужики забули в Україні?": у Москві дружини "мобіків" зібралися біля Міноборони рф
Українців можуть позбавити спадщини: стало відомо, хто у групі ризику
Монастирський перед авіакатастрофою встиг відправити смс: "Я можу сказати..."
Кароль опублікувала важкий кадр із Денисом Монастирським, залишилося на згадку: "Неможливо повірити"
Нагадаємо, "Українська Біллі Айліш": Дорофєєва у новому образі здивувала схожістю з американською поп-зіркою.
Як повідомляла Politeka, "Ну і зайчик пухнастий": Андраде з "Орла і Решки" приміряла незвичайний костюмчик, відео.
Також Politeka писала, що "Я багато плакала": кума Дзідзьо Цибульська розповіла, як поспілкувалася з херсонцями, відео.