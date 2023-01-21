Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры из новой фотосессии среди снегов.
Так, на новых фото Соломия запечатлена в интересной локации с заснеженными пейзажами. Перед камерой она пояивлась в стильном пуховике с поясом нежно-голубого оттенка и теплым светлым шарфом на шее. Роскошные волосы телезвезды частично спрятаны за милой шапкой, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.
В подписи к публикации Витвицкая шутливо написала: "Так наступило уже то время, что после праздников? Или уже с понедельника?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущей:
"Скоро весна, раз такая красота здесь сияет".
"Невероятная барышня!".
"Еще пару святых дней и все".
"Симпатичная шапочка".
"У нас солнце. Вы шикарная".
"Невероятная".
"Соломия, вы красавица!".
"Такая красивая, что что речь отнимает. Мое сердце быстро в груди бьется. Ангел стрелы в грудь пускает".
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