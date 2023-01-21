Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры из новой фотосессии среди снегов.

Так, на новых фото Соломия запечатлена в интересной локации с заснеженными пейзажами. Перед камерой она пояивлась в стильном пуховике с поясом нежно-голубого оттенка и теплым светлым шарфом на шее. Роскошные волосы телезвезды частично спрятаны за милой шапкой, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Витвицкая шутливо написала: "Так наступило уже то время, что после праздников? Или уже с понедельника?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущей:

"Скоро весна, раз такая красота здесь сияет".

"Невероятная барышня!".

"Еще пару святых дней и все".

"Симпатичная шапочка".

"У нас солнце. Вы шикарная".

"Невероятная".

"Соломия, вы красавица!".

"Такая красивая, что что речь отнимает. Мое сердце быстро в груди бьется. Ангел стрелы в грудь пускает".

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