Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка, справжнє ім'я якої Олена Савраненко, поділилася цікавими подробицями про роботу з Яною Шемаєвою.

"Я б хотіла підвести підсумок цілого року, протягом якого ми з Яною випустили дуже багато робіт. Я чула пісні Яни, але наші дороги ніколи не перетиналися і ми ніколи не планували співпрацювати. Проте Ваньок Клименко — суперкрутий саундпродюсер, оскільки до нього звертається багато артистів, і таким чином ми можемо пізнавати не лише музику один одного, а й розкривати один одному особистості. Так я дізналася, що Яна крута співачка. Коли я надіслала Вані демку «Молитва», в нього на студії була Яна, яка почувши мою демку, одразу придумала на неї приспів. Так почалася наша спільна творча дорога", — пише Alyona Alyona.

Альона зізналася, що Яна для неї дуже класна поетеса.

"Вона пише доступно і з гумором. Мені дуже подобається її творча хвиля, як вона відчуває події, трансформує їх в рядки і які мелодії накладає на них. Після треку «Молитва» ми почали тісно співпрацювати, скидаючи одна одній різні демки. А потім до нас прийшла ідея створити спільний альбом, на який вирішили запросити різних європейських виконавців, бо ми обидві були в Європі і дуже хотіли, щоб українська культура була тут почута і змогла приєднатися до міксу інших культур, які тут є", — розповіла артистка про альбом «Dai Boh».

Alyona Alyona додала, що своєрідну риску вони з Jerry Heil провели треком «Екзамен».

"За цей рік ми з Яною також мали свої іспити — Яна отримала травму після концерту, а я тим часом захворіла і на тиждень випала з життя. Сподіваюсь, що в новому році ми напишемо ще багато класних пісень", — додала реперка.

Нагадаємо, що Jerry Heil зустрілася з Alyona Alyona та KOLA, артистки разом заспівали.

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