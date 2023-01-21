Ведучий "Холостяка" Решетник опублікував цікаві кадри після виходу пост-шоу та отримав багато коментарів.

Український телеведучий популярного шоу "Холостяк" Григорій Решетник повідомив головний результат проекту. Пара Алекса Топольського та Катерини Лозовицької розпалася після проекту, а самого чоловіка почали масово висміювати через спробу піаритися на тлі конфлікту з учасницями.

Саша Мудра, що програла у фіналі, отримала багато компліментів вже після самого проекту. На думку багатьох, Алекс намагається підняти увагу до себе, і задля цього навіть намагався висміяти дівчат в Інстаграмі.

«Ось таке воно «Життя після проекту» На жаль, Алекс та Катя розійшлися 💔» - написав Решетник у мережі.

"Слава Богу! Мені здається ця дівчина надто красива і мила для такого бізнесмена 😂;Але чому на жаль? Катя, шикарна дівчина, точно не для такого блазня як Алекс;

Якби вибрав Мудру, були б разом вони підходили один одному; На щастя 👏😍 він не гідний Каті!

Гриша, це настільки очевидно. Цей сезон взагалі дно, цей холостяк нагадує коня Юлія з богтерів, "мужик" ні про що, сумно, що він останній холостяк. Реально найгірший сезон».

Тиждень тому завершився черговий сезон "Холостяка", який упродовж усіх ефірів стикався із критикою. Дівчата піддавалися масовому хейту через зухвалу поведінку, незручні образи і брехню.

Нагадаємо, "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

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