Украинский телеведущий популярного шоу "Холостяк" Григорий Решетник сообщил главный итог проекта. Пара Алекса Топольского и Катерины Лозовицкой распалась после проекта, а самого мужчину стали массово высмеивать из-за попытки пиариться на фоне конфликта с участницами.

Саша Мудрая, что проиграла в финале, получила много комплиментов уже после самого проекта. По мнению многих, Алекс пытается поднять внимание к себе, и ради этого даже пытался высмеять девушек в Инстаграм.

«Вот такая она «Жизнь после проекта» К сожалению, Алекс и Катя разошлись 💔» - написал Решетник в сети.

«Слава Богу! Мне кажется эта девушка слишком красивая и милая для такого бизнесмена 😂;Но почему к сожалению? Катя, шикарная девушка, точно не для такого шута как Алекс🙃;

Если бы выбрал Мудру, были бы вместе🙏 они подходили друг другу; К счастью 👏😍 он не достоин Кати!!!

Гриша, это настолько очевидно. Этот сезон вообще дно, этот холостяк напоминает коня Юлия из богтеров, "мужик" ни о чем, печально, что он последний холостяк. Реально самый плохой сезон».

Неделю назад завершился очередной сезон "Холостяка", который на протяжении всех эфиров сталкивался с критикой. Девушки подвергались массовому хейту из-за вызывающего поведения, неловких образов и лжи.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

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