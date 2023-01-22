На цей раз популярна артистка, модель і вже майже рік як волонтерка Даша Астф'єва поділилася досить атмосферним кадром. Справа в тому, що Астаф'єва зустрілася із захисником "Азовсталі" Михайлом Діановим, який пережив російський полон.

Чоловік став досить відомим, а на лікування через серйозне ушкодження руки збирали кошти всім світом. Втім, їхній герой пожертвував на допомогу побратимам у ЗСУ, а лікування погодилися провести безоплатно.

На кадрі Даша позувала разом із морським піхотинцем у Києві, опублікувавши знімок на своїй сторінці в Інстаграм Сторі. Проте, деталі зустрічі Даша не розповідала.

"Наш герой, диво-Міше", - підписала спільне фото з Діановим Астаф'єва.

Раніше українська виконавиця вирішила обговорити ситуацію у Броварах після авіакатастрофи. Астаф'єва постаралася передати свої емоції після трагедії, адже загинуло 16 людей, серед яких були діти.

«Немає слів, немає сил. Але ми повинні рухатися разом до перемоги над пеклом, підтримуючи та допомагаючи! Мої співчуття загиблим та постраждалим… Сил тим, хто рятує та працює!» - Поділилася Даша.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок за кордон.