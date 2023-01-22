В этот раз популярная артистка, модель и уже почти год как волонтер Даша Астфьева поделилась довольно атмосферным кадром. Дело в том, что Астафьева встретилась с защитником "Азовстали" Михаилом Диановым, который пережил российский плен.

Мужчина стал довольно известным, а на лечение из-за серьезного повреждения руки собирали средства всем миром. Врочем, их герой пожертвовал на помощь собратьям в ВСУ, а лечение согласились провести безоплатно.

На кадре Даша позировала вместе с морским пехотинцем в Киеве, опубликовав снимок на своей странице в Инстаграм Стори. Однако детали встречи Даша не рассказывала.

"Наш герой, чудо-Миша", — подписала совместное фото с Диановым Астафьева.

Ранее украинская исполнительница решила обсудить ситуацию в Броварах после авиакатастрофы. Астафьева постаралась передать свои эмоции после трагедии, ведь погибли 16 человек, среди которых были дети.

«Нет слов, нет сил. Но мы обязаны двигаться вместе к победе над адом, поддерживая и помогая! Мои сочувствия погибшим и пострадавшим… Сил тем, кто спасает и работает!» - поделилась Даша.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок за границу.