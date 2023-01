На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як правильно посмажити стейк.

Володимир Ярославський наголосив, що товщина стейка має бути 2.5-3.5 см. М’ясо необхідно дістати з холодильника мінімум за годину до смаження. Ідеальний ступінь просмажування – залежить від вашого смаку, але рекомендують, в залежності від частини м’яса, Medium або Medium rare. Щоб готове м’ясо не було сухим – солити стейк варто під час другого смаження. Не варто смажити стейк на сковороді-гриль, треба використовувати звичайну сковорідку.

"Вдома смажу на звичайній сковороді, добре розігрітій олії. По 2 рази з кожної сторони до рум’яної скоринки. Потім перекладаю м’ясо в тепле місце на 10-15 хвилин, можна взяти дерев’яну дошку з фольгою. За цей час температура вирівнюється і соки рівномірно просочують стейк. Розігріваємо сковороду і кладемо м’ясо. В цей же час додаємо ароматні трави, часник і вершкове масло. Щедро солимо і перчимо та доводимо стейк до рум’яної, красивої, ароматної скоринки", — пояснив суддя "Мастер Шеф".

Також Володимир Ярославський поділився своїми особистими спостереження щодо температури для різних ступенів просмажування м’яса. Ступінь просмажування - це температура всередині стейка. Для м’яса зернового відкорму вона становить приблизно:

-Rare (сирої) 39-41

-Medium rare 42-47

-Medium 49-53

-Medium well від 56-57

-Well done 65

-Very well done 75

Останні дві просмажки шеф-кухар не рекомендує зовсім - м’ясо буде дуже жорстким і сухим - краще вже тушковане м’ясо їсти.

Аби приготувати соус, заберіть зайвий жир з пательні після першої обсмажки, додайте червоного сухого вина, випаруйте його та додайте сіль, перець і вершкове масло.

