На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як правильно посмажити стейк.
Володимир Ярославський наголосив, що товщина стейка має бути 2.5-3.5 см. М’ясо необхідно дістати з холодильника мінімум за годину до смаження. Ідеальний ступінь просмажування – залежить від вашого смаку, але рекомендують, в залежності від частини м’яса, Medium або Medium rare. Щоб готове м’ясо не було сухим – солити стейк варто під час другого смаження. Не варто смажити стейк на сковороді-гриль, треба використовувати звичайну сковорідку.
"Вдома смажу на звичайній сковороді, добре розігрітій олії. По 2 рази з кожної сторони до рум’яної скоринки. Потім перекладаю м’ясо в тепле місце на 10-15 хвилин, можна взяти дерев’яну дошку з фольгою. За цей час температура вирівнюється і соки рівномірно просочують стейк. Розігріваємо сковороду і кладемо м’ясо. В цей же час додаємо ароматні трави, часник і вершкове масло. Щедро солимо і перчимо та доводимо стейк до рум’яної, красивої, ароматної скоринки", — пояснив суддя "Мастер Шеф".
Також Володимир Ярославський поділився своїми особистими спостереження щодо температури для різних ступенів просмажування м’яса. Ступінь просмажування - це температура всередині стейка. Для м’яса зернового відкорму вона становить приблизно:
-Rare (сирої) 39-41
-Medium rare 42-47
-Medium 49-53
-Medium well від 56-57
-Well done 65
-Very well done 75
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Останні дві просмажки шеф-кухар не рекомендує зовсім - м’ясо буде дуже жорстким і сухим - краще вже тушковане м’ясо їсти.
Аби приготувати соус, заберіть зайвий жир з пательні після першої обсмажки, додайте червоного сухого вина, випаруйте його та додайте сіль, перець і вершкове масло.
Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.
Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Мастер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.