На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как правильно пожарить стейк.

Владимир Ярославский отметил, что толщина стейка должна быть 2.5-3.5 см. Мясо необходимо достать из холодильника минимум за час до жарки. Идеальная степень прожарки – зависит от вашего вкуса, но рекомендуют, в зависимости от части мяса, Medium или Medium rare. Чтобы готовое мясо не было сухим – солить стейк следует во время второй жарки. Не стоит жарить стейк на сковороде-гриль, нужно использовать обычную сковородку.

"Дома жарю на обычной сковороде, хорошо разогретом масле. По 2 раза с каждой стороны до румяной корочки. Затем перевожу мясо в теплое место на 10-15 минут, можно взять деревянную доску с фольгой. За это время температура выравнивается и соки равномерно пропитывают стейк, разогреваем сковороду и кладем мясо, в это же время добавляем ароматные травы, чеснок и сливочное масло, щедро солим и перчим и доводим стейк до румяной, красивой, ароматной корочки", - пояснил судья "Мастер Шеф".

Также Владимир Ярославский поделился своими личными наблюдениями относительно температуры для разных степеней прожарки мяса. Степень прожаривания – это температура внутри стейка. Для мяса зернового откорма она составляет примерно:

-Rare (сырой) 39-41

-Medium rare 42-47

-Medium 49-53

-Medium well от 56-57

-Well done 65

-Very well done 75

Последние две прожарки шеф-повар не рекомендует совсем – мясо будет очень жестким и сухим – лучше уж тушеное мясо есть.

Чтобы приготовить соус, уберите лишний жир из сковороды после первой обжарки, добавьте красное сухое вино, выпарите его и добавьте соль, перец и сливочное масло.

