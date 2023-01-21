Блогерша Даша Квіткова, яка прославилася завдяки шоу «Холостяк», намагалася привернути увагу до особистого життя. Таким чином вона спровокувала чутки про можливу сварку з чоловіком, а уривок з інтерв'ю сполошив шанувальника.

Дружина головного героя шоу "Холостяк-9" Микити Добриніна Даша Квіткова постійно публікує різні моменти життя у своєму Інстаграм, а також ділиться особистим.

Подружжя поки що перестало показувати сімейні моменти в соціальних мережах, що помітили фанати. Розставити всі крапки над "і" Даша вирішила в інтерв'ю з Машею Єфросініною в "Іспиті на відвертість". У неї запитали, що вона приховує, на що Даша заявила:

«Не те щоб приховую, просто не розповідаю. Останні два-три тижні були суперболісними. Мені хотілося спершу пройти цей період, щоб потім із ясною головою почати говорити».

У мережі відразу ж почали міркувати, навіщо ці слова були сказані:

«Микита відкріпив в Інста закріплені пости з Дашею, якщо це все для хайпа, то це треш; зробили інтригу, а в інтерв'ю не буде нічого такого приголомшливого;

Якщо вони більше з Дашею не разом, то я взагалі не знаю тоді, що таке кохання; я підтримую більшість, теж вважаю, що оголосить про розлучення з чоловіком...;

Або розійшлися або зробили паузу або просто про внутрішні переживання; А мені здається, щось на зразок завмерлої вагітності, тому що зараз досить часта тема у блогерів».

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