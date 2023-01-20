Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила забавное видео, на котором показала свое переодевание.

Так, в ролике Мишель сначала появилась в домашнем образе – клетчатых штанах и белой футболке. А затем начала переодеваться в забавный розовый костюмчик оверсайз, поверх которого надела короткую белую шубу и дополнила все это теплыми белыми наушниками.

В подписи к публикации Андраде написала: "Обожаю вас". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Ну и зайка пушистая".

"Как красиво".

"Супер".

"Красавица".

"Красотка".

"Зачем дома носить лифчики?".

"Я тебя люблю".

"Классная".

"Мишель, ты красивая".

"Ну ты и милашка".

"Привет из Варшавы от Романа. Помогал вам с жильем тогда".

"Разве можно быть столь волшебной?! Вам – можно!".

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