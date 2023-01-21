Блогерша Даша Квиткова, которая прославилась благодаря шоу «Холостяк», постаралась привлечь внимание к личной жизни. Таким образом она спровоцировала слухи о возможной размолвке с супругом, а отрывок из интервью всполошил поклоннико.

Жена главного героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добрынина Даша Квиткова постоянно публикует разные моменты из жизни в своем Инстаграм, а также делится личным.

Супруги пока что перестали показывать семейные моменты в социальных сетях, что подметили фанаты. Расставить все точки над "і" Даша решила в интервью с Машей Ефросининой в "Экзамене на откровенность". У нее спросили, что же она скрывает, на что Даша заявила:

«Не то, чтобы скрываю, просто не рассказываю. Последние две-три недели были супер-болезненными. Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы потом с ясной головой начать говорить».

В сети сразу же принялись рассуждать, зачем эти слова были сказаны:

«Никита открепил у Инста закрепленные посты с Дашей, если это все для хайпа, то это треш; сделали интригу, а в интервью не будет ничего столь ошеломляющего;

Если они больше с Дашей не вместе, то я вообще не знаю тогда что такое любовь; я поддерживаю большинство, тоже считаю, что объявит о разводе с мужем…;

Либо разошлись или сделали паузу или просто о внутренних переживаниях; А мне кажется, что-то вроде замершей беременности, потому что сейчас довольно частая тема у блогеров».

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