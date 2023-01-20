Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и ушла к его лучшему другу Мише Кацурину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное фот и заинтриговала премьерой нового хита.

Как видно, на новом снимке Надя запечатлена как будто на старой фотографии на пленку. Перед камерой она пояивлась в мокрой синей футболке, ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и какое-то как будто перепуганное выражение.

В подписи к публикации Дорофеева написала только дату – 26.01. Так что поклонники решили, что это дата премьеры нового хита. Кроме того, некоторые фолловеры заметили, что на этом снимке Надя похожа на американскую поп-звезду Билли Айлиш.

"Этот трек 100% разорвет все чарты".

"Это моя любимая песня".

"Билли Айлиш".

"Украинская Билли Айлиш".

"Невероятно рада! Ведь очень-очень жду эту песню".

"Просто календарная дата. А сердце наполняется радостью и тревогой".

"А, наконец-то! Это будет хит 2023".

"Жду этого дня больше, чем день рождения".

"Билли Айлиш".

"Такая атмосфера".

"Очень сильно ждем".

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