Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и ушла к его лучшему другу Мише Кацурину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное фот и заинтриговала премьерой нового хита.
Как видно, на новом снимке Надя запечатлена как будто на старой фотографии на пленку. Перед камерой она пояивлась в мокрой синей футболке, ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и какое-то как будто перепуганное выражение.
В подписи к публикации Дорофеева написала только дату – 26.01. Так что поклонники решили, что это дата премьеры нового хита. Кроме того, некоторые фолловеры заметили, что на этом снимке Надя похожа на американскую поп-звезду Билли Айлиш.
"Этот трек 100% разорвет все чарты".
"Это моя любимая песня".
"Билли Айлиш".
"Украинская Билли Айлиш".
"Невероятно рада! Ведь очень-очень жду эту песню".
"Просто календарная дата. А сердце наполняется радостью и тревогой".
"А, наконец-то! Это будет хит 2023".
"Жду этого дня больше, чем день рождения".
"Билли Айлиш".
"Такая атмосфера".
"Очень сильно ждем".
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