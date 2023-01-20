Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила видео, в котором показала, как пообщалась с херсонцами.

Так, в ролике можно увидеть, как Оля созванивается по видеосвязи с молодой девушкой и мужчиной, которые были в оккупации в Херсоне. Они рассказали, как жили без украинской связи, под обстрелами и как ждали освобождения города украинскими военными. По словам певицы, общаясь с этими людьми, она много плакала, но не только от боли, но и от радости, что у нас есть такие люди.

В подписи к публикации Цибульская написала: "Оставь название своего города в комментариях. А я отвечу была ли у вас в гостях. Украина едина! Навсегда. И Херсон – особый этому пример. Я много плакала во время этих звонков – от боли за то, что пришлось пережить и до сих пор переживать, от отчаяния за изуродованные судьбы и мечты. Но и от счастья! За непобедимый, несгибаемый, непокорный и, несмотря ни на что, улыбающийся и свободный. Мой люд. Мой Херсон. Поделись этими историями (сверх) обычных украинцев, чтобы поднять дух тем, кому это так необходимо. Слава Украине!".

Напомним, "Папа, а когда закончится война?": Решетник задел за живое миллионы украинцев с детьми.

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