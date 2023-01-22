Добринін розповів, як народився далеко на півночі, де його батьки, як і тисячі інших на той час, були на заробітках. Тоді вони жили в гуртожитку разом із бабусею та дідусем, а мама виходила з ним гуляти у сорокоградусний мороз, загорнувши мене в кілька шарфів. Адже гуляти треба було.
«На жаль, я зовсім не знав свого батька, якого не стало, коли я ще був у ранньому віці. Мені вистачало кохання своїх близьких, але ця історія нагадує мені про того хлопчика, який нудьгував за батьком.
У моєму вихованні величезну роль відіграв мій дідусь, який навчив мене бути чесним, навчив мене бути джентльменом і вольовою людиною, поведінка якої зараз, можливо, може здатися комусь старомодною. Але це характер, який мені передали мої рідні люди», - розповів ведучий.
Він додав, що пишається сім'єю: своїми мамою, дідусем, бабусею, його дружиною та його сином.
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«Щодня моя сім'я дарує мені тепло, увагу, турботу і сили продовжувати жити далі в цей складний час. Це безцінно і я точно знаю, що даю і можу дати ще краще і необхідне для того, щоб моя сім'я пишалася і мною», - сказав Добринін.
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