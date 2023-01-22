По словам Добрынина, в его воспитании огромную роль сыграл дедушка, это сильно повлияло на его характер.

Добрынин рассказал, как родился далеко на севере, где его родители, как и тысячи других на то время, находились на заработках. Тогда они жили в общежитии вместе с бабушкой и дедушкой, а мама выходила с ним гулять в сорокоградусный мороз, завернув меня в несколько шарфов. Ведь гулять нужно было.

«К сожалению, я совсем не знал своего отца, которого не стало, когда я был еще в раннем возрасте. Мне хватало любви своих близких, но эта история напоминает мне о том мальчике, который скучал по отцу.

В моем воспитании огромную роль сыграл мой дедушка, который научил меня быть честным, научил меня быть джентльменом и волевой человек, поведение которого сейчас, возможно, может показаться кому-то старомодным. Но это характер, который мне передали мои родные люди» - рассказал ведущий.

Он добавил, что гордится семьей: своими мамой, дедушкой, бабушкой, его женой и его сыном.

«Каждый день моя семья дарит мне тепло, внимание, заботу и силы продолжать жить дальше в это сложное время. Это бесценно и я точно знаю, что даю и могу дать еще лучшее и необходимое для того, чтобы моя семья гордилась и мной» - заключил Добрынин.

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