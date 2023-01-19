Блогерка Даша Квиткова, которая стала женой "Холостяка" Никиты Добрынина после победы на проекте, показала новое фото, заинтриговав украинцев.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая победила на шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, а после этого вышла замуж за главного героя. У пары уже есть совместный сын, которого назвали Львом. Но в последнее время пара не появляется вместе и фанаты начали переживать. И новое фото в Инстаграм не стало исключением, ведь Даша снова поделилась кадрами, где была без супруга.

"Будь моим вызовом или будь моим страхом", - написала Даша под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Этот пресс";

"Даша, так что с Никитой? Сколько можно это мурыжить?";

"Вы разошлись с Никитой?";

"Потрясающе красивая женщина)";

"Уже живот прилип к спине";

"Обожаю простые кадры";

"Ты выглядиш ьочень нежно";

"Немного Даша не догуляла. Слишком маленькая для Никиты";

"Теперь знаю какие хочу кушетки в мой кабинет психолога".

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