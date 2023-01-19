Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая победила на шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, а после этого вышла замуж за главного героя. У пары уже есть совместный сын, которого назвали Львом. Но в последнее время пара не появляется вместе и фанаты начали переживать. И новое фото в Инстаграм не стало исключением, ведь Даша снова поделилась кадрами, где была без супруга.
"Будь моим вызовом или будь моим страхом", - написала Даша под фото.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Этот пресс";
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"Даша, так что с Никитой? Сколько можно это мурыжить?";
"Вы разошлись с Никитой?";
"Потрясающе красивая женщина)";
"Уже живот прилип к спине";
"Обожаю простые кадры";
"Ты выглядиш ьочень нежно";
"Немного Даша не догуляла. Слишком маленькая для Никиты";
"Теперь знаю какие хочу кушетки в мой кабинет психолога".
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