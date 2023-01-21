Даша призналась, что не желает выставлять напоказ самое грязное, но просит уважать ее выбор.

Блогерша Даша Квиткова, которая прославилась благодаря шоу «Холостяк», призналась в неожиданном: она рассталась с супругом. Предположения оказались верными, ведь пара Никиты Добрынина и Даши Квитковой рассталась, о чем Даша объявила первой (чтобы узнать больше, доскролльте страницу до конца к видео и интервью).

«Мы не вместе. Не будет грязного белья и поисков виновных. у нас растет сын, и мы делаем все, чтобы остаться просто в здоровых родительских отношениях.

Я буду благодарна за понимание и уважение к решению, которое мы приняли. приняли не для вас, а для себя и своей дальнейшей жизни. Спасибо🫰🏼» - пишет Квиткова.

В сети начался настоящий переполох:

«Я не верю💔 не хочу верить💔 нет😭😭 любим вас очень!; Мы вас любим, главное будьте счастливы, вместе или нет – ваше право. Обнимаю ❤️

Вы были для меня примером 🥹; Это прослеживалось.. в вашем инста; Это было видно, просто не хотелось верить; Просто шок 😢; Дарь💔 Мы подозревали это, но не хотели верить. Силы и вдохновение.

Это шок 🤯 очень неожиданно, правда. Вы были чудесной порой; Возможно это просто какой-то розыгрыш?».

Отметим, ранее супруги перестали показывать семейные моменты в социальных сетях, что подметили фанаты. Расставить все точки над "і" Даша решила в интервью с Машей Ефросининой в "Экзамене на откровенность". У нее спросили, что же она скрывает, на что Даша заявила:

«Не то, чтобы скрываю, просто не рассказываю. Последние две-три недели были супер-болезненными. Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы потом с ясной головой начать говорить».

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