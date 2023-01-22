Популярна актриса Ксенія Мішина, яка розпочала зйомки у новому проекті, продовжує розповідати про свій графік дня. Нерідко в артистки цікавляться її секретами краси, тому вона публікує в мережі, чим займається і як намагається довести фігуру до досконалості.

На думку Мішиної, все залежить від багатьох факторів, тому зранку вона завжди медитує, займається спортом та підбирає правильний варіант комплексного меню. Заради цього вона навіть кардинально змінила звички у харчуванні та змінила режим дня.

Також Ксенія розповідала, що таке рішення не було спонтанним, вона до цього цілеспрямовано йшла та готувалася. Тепер артистка вихваляється фігурою в мережі з гордістю:

"Доброго ранку. Ранковий живіт особливо гарний» - написала Мішина під фото.

Загалом Ксенія почала більше показувати домашніх кадрів і частинки своїх буденних ритуалів.

«Ранкові процедури. Я всім рекомендую почати вивчати світ медитації, але особливо тим, хто хоче пов'язати своє життя з акторською професією. Це інструмент, який допоможе глибше спілкуватися із собою, спостерігати та навчати» - пише Мішина.

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