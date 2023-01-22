Популярная актриса Ксения Мишина, которая начала съемки в новом проекте, продолжает рассказывать о своем графике дня. Нередко у артистки интересуются ее секретами красоты, поэтому она публикует в сети, чем занимается и как старается довести фигуру до совершенства.

По мнению Мишиной, все зависит от многих факторов, поэтому с утра она всегда медитирует, занимается спортом и подбирает правильный вариант комплексного меню. Ради этого она даже кардинально поменяла привычки в питании и сменила режим дня.

Также Ксения рассказывала, что такое решение не было спонтанным, она к этому целенаправленно шла и готовилась. Теперь артистка хвастается фигурой в сети с гордостью:

«Доброе утро. Утренний живот особенно красив» - написала Мишина под фото.

В целом, Ксения стала больше показывать домашних кадров и частички своих будничных ритуалов.

«Утренние процедуры. Я всем рекомендую начать изучать мир медитации, но особенно тем, кто хочет связать свою жизнь с актерской профессией. Это инструмент, который поможет глубже общаться с собой, наблюдать и учить» - пишет Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.