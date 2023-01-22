Популярная актриса Ксения Мишина, которая начала съемки в новом проекте, продолжает рассказывать о своем графике дня. Нередко у артистки интересуются ее секретами красоты, поэтому она публикует в сети, чем занимается и как старается довести фигуру до совершенства.
По мнению Мишиной, все зависит от многих факторов, поэтому с утра она всегда медитирует, занимается спортом и подбирает правильный вариант комплексного меню. Ради этого она даже кардинально поменяла привычки в питании и сменила режим дня.
Также Ксения рассказывала, что такое решение не было спонтанным, она к этому целенаправленно шла и готовилась. Теперь артистка хвастается фигурой в сети с гордостью:
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«Доброе утро. Утренний живот особенно красив» - написала Мишина под фото.
В целом, Ксения стала больше показывать домашних кадров и частички своих будничных ритуалов.
«Утренние процедуры. Я всем рекомендую начать изучать мир медитации, но особенно тем, кто хочет связать свою жизнь с актерской профессией. Это инструмент, который поможет глубже общаться с собой, наблюдать и учить» - пишет Мишина.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.