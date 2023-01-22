Катерина Репяхова вирішила показати, як іноді дозволяє дитині скуштувати трохи шкідливостей. Незважаючи на часту критику та бурхливі обговорення, дівчина не дозволяє втручатися з порадами до її особистого життя.

Особливо це стосується виховання та догляду за дитиною. Катерина з перших днів ретельно стежить за здоров'ям сина, водить його до лікаря та годує натуральною їжею. Однак не позбавляє малюка моментів, коли він хоче спробувати щось шкідливе.

Цього разу вона дала синові трохи картоплі фрі.

«Прям цікаво, скільки людей напишуть, що ви труїте дитину. Сама грішу, але дуже рідко», «Зараз почнуть писати, що ви даєте цій маленькій дитині картоплю фрі» – почали писати Катерині у відповідь на фото.

«В Інстаграмі заведено бути ідеальною мамою, але я не ідеальна. Іноді грішу заради задоволення синочка» - пише Репяхова.

Раніше дівчина опублікувала добірку щасливих кадрів.

«Почався наш тур. 8 міст, 12 осіб на виїзді. Ми з Вікою дистанційно 😇. Не можу передати вам, яка ностальгія у мене. До ковіда у нас із ВП було дуже активне, гастрольне життя.

Але ви цього не бачили, тоді я ще не була блогером) Я знаю у вічі місто Маріуполь, Бахмут, Краматорськ, Ізюм і навіть Чорнобаївку» - висловилася Катерина.

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