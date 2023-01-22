Катерина Репяхова решила показать, как иногда позволяет ребенку попробовать немного вредностей. Несмотря на частую критику и бурные обсуждения, девушка не позволяет вмешиваться с советами к ее личной жизни.

В особенности это касается воспитания и ухода за ребенком. Катерина с первых дней тщательно следит за здоровьем сына, водит его к врачу и кормит натуральной пищей. Однако не лишает малыша моментов, когда он хочет сам попробовать что-то вредное.

В этот раз она дала сыну немного картофеля фри.

«Прям интересно, сколько людей напишут, что вы травите ребенка. Сама грешу, но очень редко», «Сейчас начнут писать, что вы даете этому маленькому ребенку картошку фри» - начали писать Катерине в ответ на фото.

«В Инстаграме принято быть идеальной мамой, но я не идеальная. Иногда грешу ради удовольствия сыночка» - пишет Репяхова.

Ранее девушка опубликовала подборку счастливых кадров.

«Начался наш тур. 8 городов,12 человек на выезде. Мы с Викой дистанционно 😇. Не могу вам передать, какая ностальгия у меня. До ковида у нас с ВП была очень активная, гастрольная жизнь.

Но вы этого не видели, тогда я еще не была блогером) Я знаю в глаза город Мариуполь, Бахмут, Краматорск, Изюм и даже Чернобаевку» - высказалась Катерина.

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