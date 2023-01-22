Катерина Репяхова решила показать, как иногда позволяет ребенку попробовать немного вредностей. Несмотря на частую критику и бурные обсуждения, девушка не позволяет вмешиваться с советами к ее личной жизни.
В особенности это касается воспитания и ухода за ребенком. Катерина с первых дней тщательно следит за здоровьем сына, водит его к врачу и кормит натуральной пищей. Однако не лишает малыша моментов, когда он хочет сам попробовать что-то вредное.
В этот раз она дала сыну немного картофеля фри.
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«Прям интересно, сколько людей напишут, что вы травите ребенка. Сама грешу, но очень редко», «Сейчас начнут писать, что вы даете этому маленькому ребенку картошку фри» - начали писать Катерине в ответ на фото.
«В Инстаграме принято быть идеальной мамой, но я не идеальная. Иногда грешу ради удовольствия сыночка» - пишет Репяхова.
Ранее девушка опубликовала подборку счастливых кадров.
«Начался наш тур. 8 городов,12 человек на выезде. Мы с Викой дистанционно 😇. Не могу вам передать, какая ностальгия у меня. До ковида у нас с ВП была очень активная, гастрольная жизнь.
Но вы этого не видели, тогда я еще не была блогером) Я знаю в глаза город Мариуполь, Бахмут, Краматорск, Изюм и даже Чернобаевку» - высказалась Катерина.
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