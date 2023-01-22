Дружина українського співака Віктора Павлика поділилася неприємною історією, що сталася з ними під час відпочинку у Житомирі. Так, Катерина Репяхова розповіла про проблеми, з якими зіткнулася у готелі та показала в Інстаграм-Сторіз відповідні кадри.
Виконавець Віктор Павлик вирушив у концертний тур містами України, який розпочався з Житомира. Там співак із сім'єю та тещею зупинився в готелі.
"Чоловік дзвонить телефоном у готель, є проблема. Мама подзвонила поскаржилася", - розповіла дружина Павлика.
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Після того, як подружжя повернулося до готелю з вечері, на нього чекали ще одні гучні сусіди. На їхньому поверсі одна пара не соромилася надто голосно кохатися.
"Чути у нашому номері через двері. Я в шоці", - розповіла Катерина Репяхова.
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