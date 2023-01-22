Супруга украинского певца Виктора Павлика поделилась неприятной историей, которая произошла с ними во время отдыха в Житомире. Так, Екатерина Репяхова рассказала о проблемах, с которыми столкнулась в гостинице и показала в Инстаграм-Сториз соответствующие кадры.
Исполнитель Виктор Павлик отправился в концертный тур по городам Украины, который начался с Житомира. Там певец с семьей и тещей остановился в отеле.
"Муж звонит по телефону в гостиницу, есть проблема. Мама позвонила пожаловалась", — рассказала жена Павлика.
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После того, как супруги вернулись в гостиницу с ужина, их ждали еще одни громкие соседи. На их этаже одна пара не стеснялась слишком громко заниматься любовью.
"Слышно в нашем номере через дверь. Я в шоке", — рассказала Екатерина Репяхова.
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