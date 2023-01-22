Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати фокаччу з томатами та моцарелою.
"Знаю, як сильно полюбляєте італійську кухню, а тому вирішив поділитися рецептом тієї самої фокаччі — італійського пшеничного коржика 🥖", — пише суддя "Мастер Шеф".
Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:
• Тепла вода — 2 склянки
• Сухі дріжджі — 2 ст.л.
• Сіль — 1 ч.л.
• Борошно — 500 г
• Цукор — 2 ч.л.
• Оливкова олія
• Базилік — 10 г
• Цибуля — 20 г
• Розмарин сухий — 10 г
• Оливкова олія — 10 мл
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• Томати — 200 г
• Оливкова олія — 10 мл
• Часник — 5 шт.
• Кінза — 10 г
Спершу готуємо тісто. Розчиняємо цукор та сухі дріжджі в теплій воді. Окремо змішуємо борошно та сіль, потім також висипаємо їх у воду, дадаємо оливкову олію та вимішуємо тісто. Накриваємо тісто плівкою та відправляємо в холодильник. Потім викладаємо його на змащену олією форму для випікання, посипаємо базиліком, сушеним розмарином, викладаємо нарізану цибулю, додатково збризкуємо оливковою олією та ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів.
Готову фокаччу Ектор Хіменес-Браво ріже на шматочки, викладає на неї суміш порізаних дрібними шматочками томатів, змішиних з часником, кінзою та олією, а зверху шматочки моцарели.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
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