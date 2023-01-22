В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить фокаччу с томатами и моцареллой.
"Знаю, как сильно любите итальянскую кухню, а потому решил поделиться рецептом той самой фокаччи - итальянской пшеничной лепешки 🥖", - пишет судья "Мастер Шеф".
Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Теплая вода – 2 стакана
• Сухие дрожжи – 2 ст.л.
• Соль – 1 ч.л.
• Мука – 500 г
• Сахар – 2 ч.л.
• Оливковое масло
• Базилик – 10 г
• Лук – 20 г
• Розмарин сухой – 10 г
• Оливковое масло – 10 мл
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• Томаты – 200 г
• Оливковое масло – 10 мл
• Чеснок – 5 шт.
• Кинза - 10 г
Сначала готовим тесто. Растворяем сахар и сухие дрожжи в теплой воде. Отдельно смешиваем муку и соль, затем высыпаем их в воду, добавляем оливковое масло и вымешиваем тесто. Накрываем тесто плёнкой и отправляем в холодильник. Затем выкладываем его на смазанную маслом форму для выпекания, посыпаем базиликом, сушеным розмарином, выкладываем нарезанный лук, дополнительно сбрызгиваем оливковым маслом и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов.
Готовую фокаччу Эктор Хименес-Браво режет на кусочки, выкладывает на нее смесь нарезанных мелкими кусочками томатов, смешанных с чесноком, кинзой и маслом, а сверху кусочки моцареллы.
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.