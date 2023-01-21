Знаменита ведуча Леся Нікітюк продовжує бути поруч із батьками, а також часто розповідає в Інстаграм, як зараз виглядає її життя. Також не забуває артистка розповідати про те, чим захоплена останнім часом.
«За сім днів до повномасштабної війни. Таке собі нагадування від Айфона» - поділилася Леся під яскравим кадром в Інстаграм.
На фото артистка вдало позувала в басейні та хвальнула апетитним обідом. До війни Никитюк часто літала за кордон на відпочинок і вражала шанувальників.
Артистка завжди підбирала яскраві купальники, сміливо показувала фігуру та не ховала обличчя без макіяжу за фільтрами. Наразі зірка залишається вдома з рідними та підтримує ЗСУ, допомагає волонтерам.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
Українці прощаються із загиблим в авіатрощі у Броварах керівництвом МВС та екіпажем: фото
"Не соромно?": кумедне відео розсварило українців, що сидять без світла
"Дива не сталося": мати-красуню трьох дітей виявили серед жертв в Броварах
У Дніпрі після трагедії затримали цілу банду: ким вони виявилися
Також Леся показала свої губи та розповіла, чи робила щось із ними.
"Якщо зараз мені хтось напише, що я вколола губи, я блокуватиму всіх. Бо я нічого не вколола. У мене вони посиніли, я не знаю, може це під кофту. Я не розумію, але такі у мене сині штучки на губах. Все, я чесно кажу. Як вколю, то покажу", - сказала Нікітюк у сторіс.
Нагадаємо, Нікітюк показала, що трапилося з її сторінкою після кадрів із Дніпра.
А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна та Нікітюк жорстко пройшлися росіянкою на "Міс Всесвіт"
Також Politeka писала, що Нікітюк звернулася до знаменитих чоловіків, які заговорили про стосунки з нею.