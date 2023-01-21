Відома телеведуча Леся Нікітюк показала як раніше проводила вільний час до вторгнення.

Знаменита ведуча Леся Нікітюк продовжує бути поруч із батьками, а також часто розповідає в Інстаграм, як зараз виглядає її життя. Також не забуває артистка розповідати про те, чим захоплена останнім часом.

«За сім днів до повномасштабної війни. Таке собі нагадування від Айфона» - поділилася Леся під яскравим кадром в Інстаграм.

На фото артистка вдало позувала в басейні та хвальнула апетитним обідом. До війни Никитюк часто літала за кордон на відпочинок і вражала шанувальників.

Артистка завжди підбирала яскраві купальники, сміливо показувала фігуру та не ховала обличчя без макіяжу за фільтрами. Наразі зірка залишається вдома з рідними та підтримує ЗСУ, допомагає волонтерам.

Також Леся показала свої губи та розповіла, чи робила щось із ними.

"Якщо зараз мені хтось напише, що я вколола губи, я блокуватиму всіх. Бо я нічого не вколола. У мене вони посиніли, я не знаю, може це під кофту. Я не розумію, але такі у мене сині штучки на губах. Все, я чесно кажу. Як вколю, то покажу", - сказала Нікітюк у сторіс.

Нагадаємо, Нікітюк показала, що трапилося з її сторінкою після кадрів із Дніпра.

А ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна та Нікітюк жорстко пройшлися росіянкою на "Міс Всесвіт"

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