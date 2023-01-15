Популярная телеведущая Маша Ефросинина резко высказался об участии россиянки в конкурсе "Мисс Вселенная", пока ее страна уничтожает украинцев.

На своей странице в Instagram ведущая показала кадры с места трагедии в Днепре, где 14 января российская ракета уничтожила подъезд девятиэтажки, а тем временем россиянка Анна Линникова вышла на сцену в финале мирового конкурса красоты.

«В момент, когда россия выпустила по Украине десятки ракет, конкурс «мисс Вселенная» принимает среди участниц россиянку и считает это нормой. Представительница страны-террориста очень страх как переживает об окружающей среде на планете и животных. Вот интересно, поставит ли ей жюри конкурса вопрос о десятках жертв, похороненных заживо сегодня под завалами здания в Днепре, вызванных ее страной?", — написала Маша Ефросинина под видео.

На публикацию отреагировали многие украинские знаменитости, среди которых судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, актер Тарас Цымбалюк, а также ведущая Леся Никитюк.

"Бл* какая страшная...", — не стала подбирать слова в комментариях Леся Никитюк.

Украинцы под постом Маши Ефросининой тоже не сдерживают эмоций:

"Как символично у нее платье цвета крови наших соотечественников";

"Нет слов! Мария, простите за мат! Но просто хочется блевать когда оно бормочет о природе и животных!";

"Как ей не противно вообще представлять страну, которая вся в крови?!".

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.