Украинская телеведущая Леся Никитюк не удержалась и обратилась к "кавалерам", которые начали ей писать.

Украинская телеведущая Леся Никитюк неожиданно обратилась к коллегам, которые коментировали якобы отношения с ней. Звезда в своих Инстаграм-Сториз призвала мужчин взять себя в руки и ничего не рассказывать. А все началось из заголовка статьи о ней и известном телеведущем, волонтере Сергее Притуле.

Она поделилась снимком своего коллеги Сергея Притулы с заголовком статьи о том, что он прокомментировал слухи о романе с Лесей Никитюк.

"Не вздумай ничего комментировать", – шутливо предупредила телеведущая.

Также Леся Никитюк поделилась постом украинского блогера Богдана Буше. Он рядом со своим снимком опубликовал заголовок материала: "Богдан Буше и Леся Никитюк встречаются? Блогер рассказал об отношениях с телеведущей".

После того, как сетью начали распространяться слухи о романах Леси, известный блоггер Олег Машуковский опубликовал шутливую историю в Инстаграм, где написал: "Потому что о таком нельзя молчать. О любви надо кричать. Это было задолго до Притулы и Буше. Мы разошлись, потому что она Весы, а я Водолей".

Леся Никитюк не удержалась и обратилась к "кавалерам" - "Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки", – в шутку попросила блоггерка.

Напомним, что Леся Никитюк призналась, почему еще не смогла выйти замуж.

Как сообщала Politeka, мама Леси Никитюк ответила хейтерам звездной дочери.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк заинтриговала романтичным видом на прогулке, Ярославский поддержал.