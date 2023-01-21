Известная телеведущая Леся Никитюк показала, как раньше проводила свободное время до вторжения.

Знаменитая ведущая Леся Никитюк продолжает быть рядом с родителями, а также часто рассказывает в Инстаграм, как сейчас выглядит ее жизнь. Также не забывает артистка рассказывать о том, чем увлечена в последнее время.

«За семь дней до полномасштабной войны. Такое себе напоминание от Айфона» - поделилась Леся под довольно ярким кадром в Инстаграм.

На фото артистка удачно позировала в бассейне и хвастнула аппетитным обедом. Стоит отметить, что до войны Никитюк часто летала за границу на отдых и впечатляла поклонников.

Артистка всегда подбирала яркие купальники, смело показывала фигуру и не прятала лицо без макияжа за фильтрами. Сейчас звезда остается дома с родными и поддерживает ВСУ, помогает волонтерам.

Также Леся показала свои губы и рассказала, делала ли что-то с ними.

"Если сейчас мне кто-то напишет, что я уколола губы, я буду блочить всех. Ибо я ничего не вколола. У меня они посинели, я не знаю, может это под кофту. Я не понимаю, но вот такие у меня синие штучки на губах. Все, я честно говорю. Как вколю, то покажу", - сказала Никитюк в сторис.

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