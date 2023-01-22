Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва ділиться в Інстаграм новими кадрами щодня, намагаючись звернути увагу на себе. При цьому питань про особисте життя вона уникає.

Багато хто звертає увагу на скандальне розлучення з Володимиром Дантесом через десять років стосунків і нового коханого, яке розлучилося вже вдруге і раніше було другом їхньої родини.

Надя Дорофєєва воліє не обговорювати це, всіляко наголошуючи на сольній кар'єрі та успіхах на творчому майданчику.

"Стривай, ти в пекло чи в рай? Хоча все одно я з тобою, тримай за руку мене і не відпускай" - пишет Надя под кадром.