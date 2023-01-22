Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва ділиться в Інстаграм новими кадрами щодня, намагаючись звернути увагу на себе. При цьому питань про особисте життя вона уникає.
Багато хто звертає увагу на скандальне розлучення з Володимиром Дантесом через десять років стосунків і нового коханого, яке розлучилося вже вдруге і раніше було другом їхньої родини.
Надя Дорофєєва воліє не обговорювати це, всіляко наголошуючи на сольній кар'єрі та успіхах на творчому майданчику.
«Це що, 5 днів лишилося? 😍; Не терпиться послухати повну версію 😍🔥; Без тебе не до кайфу; дуже чекаю на прем'єру цієї пісні 😍
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Якщо чесно, саме на цьому моменті не могла розібрати слова, тож дуже вдячна! 😅❤️; Без тебе не в кайф, без тебе так порожньо порожньо ...; Чому ці слова такі прекрасні😍; Естетика😍» - пишуть у мережі.
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