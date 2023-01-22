Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева делится в Инстаграм новыми кадрами каждый день, стараясь обратить внимание на себя. При этом вопросов о личной жизни она избегает.
Многие обращают внимание на скандальный развод с Владимиром Дантесом спустя десять лет отношений и нового возлюбленного, который развелся уже во второй раз и ранее был другом их семьи.
Надя Дорофеева же предпочитает не обсуждать это, всячески делая акцент на сольной карьере и успехах на творческой площадке.
«Это что, 5 дней осталось?😍; Не терпится послушать полную версию 😍🔥; Без тебя не в кайф; очень жду премьеру этой песни 😍
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Нельзя смотреть без слез": прощание ребенка с отцом, который отправляется на фронт, расторгало украинцев
Станут более продолжительными: синоптик предупредил о природной аномалии в Украине
Желают смерти и не только: фанаты россиянки после "Мисс Вселенной" отправляют абсурдные сообщения Апанасенко
"Пташка" из Азовстали честно призналась, почему никогда не выйдет замуж: видео
Если честно, именно на этом моменте не могла разобрать слова, поэтому очень благодарна! 😅❤️; Без тебя не в кайф, без тебя так пусто пусто…; Почему эти слова так прекрасны😍; Эстетика😍» - пишут в сети.
Напомним, "Невероятно больно": Онуфрийчук из "Танці з зірками" из-за границы поделилась трагическими кадрами.
Как сообщала Politeka, Дом Наталии Могилевской под Киевом разрушили россияне, певица раскрыла подробности: "В этом...".
Также Politeka писала, что Ефросинина и Никитюк жестко прошлись по россиянке на "Мисс Вселенная": "Вот интересно, поставит ли...".