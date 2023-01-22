Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева делится в Инстаграм новыми кадрами каждый день, стараясь обратить внимание на себя. При этом вопросов о личной жизни она избегает.

Многие обращают внимание на скандальный развод с Владимиром Дантесом спустя десять лет отношений и нового возлюбленного, который развелся уже во второй раз и ранее был другом их семьи.

Надя Дорофеева же предпочитает не обсуждать это, всячески делая акцент на сольной карьере и успехах на творческой площадке.

"Стривай, ти в пекло чи в рай? Хоча все одно я з тобою, тримай за руку мене і не відпускай" - пишет Надя под кадром.

«Это что, 5 дней осталось?😍; Не терпится послушать полную версию 😍🔥; Без тебя не в кайф; очень жду премьеру этой песни 😍

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Если честно, именно на этом моменте не могла разобрать слова, поэтому очень благодарна! 😅❤️; Без тебя не в кайф, без тебя так пусто пусто…; Почему эти слова так прекрасны😍; Эстетика😍» - пишут в сети.

Напомним, "Невероятно больно": Онуфрийчук из "Танці з зірками" из-за границы поделилась трагическими кадрами.

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