За словами Анни Кошмал, після занять йоги до неї приходить внутрішній спокій.

Українська актриса, зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал вже давно займається йогою та показує великий успіх. Знаменитість опублікувала в Instagram-Сторіз ролик, як робить надскладну асану.

Артистка не лише показала з якої асани починає свою практику, а й стала ногами вгору та в повітрі зробила шпагат.

Вона зауважила, що йога – це більше, ніж фізична активність. Це найкращі ліки. Це як генеральне прибирання, все розібрано на правильних полицях, свідомість стає прозорою, як тиха вода. За словами Анни Кошмал, після занять йоги до неї приходить внутрішній спокій.

Крім того, Анна Кошмал зізналася, що може здатися, що вона дуже вміло робить асани. Але, насправді, актриса все ще новачок у йозі. Завдяки майстрам та тренерам вона має базові знання, які вона застосовує під час практик йоги.

Також знаменитість розповіла, що вранці вона випиває склянку гарячої води, яка кип'ятить п'ять хвилин. Також вона п'є кип'ячену воду протягом дня, беручи її із собою у термос.

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