Украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал уже давно занимается йогой и показывает большой успех. Знаменитость опубликовала в Instagram-Сториз ролик, как делает сверхсложную асану.
Артистка не только показала с какой асаны начинает свою практику, но и стала ногами вверх и в воздухе сделала шпагат.
Она отметила, что йога – это больше, чем физическая активность. Это лучшее лекарство. Это как генеральная уборка, все разобрано на правильных полках, сознание становится прозрачным, как тихая вода. По словам Анны Кошмал, после занятий йоги к ней приходит внутреннее спокойствие.
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Кроме того, Анна Кошмал призналась, что может показаться будто она очень умело делает асаны. Но, на самом деле, актриса все еще новичок в йоге. Благодаря мастерам и тренерам у нее есть базовые знания, которые она применяет во время практик йоги.
Также знаменитость рассказала, что утром она выпивает стакан горячей воды, который кипятит пять минут. Также она пьет кипяченую воду в течение дня, беря ее с собой в термос.
Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.
Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.
Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.