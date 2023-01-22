По словам Анны Кошмал, после занятий йоги к ней приходит внутреннее спокойствие.

Украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал уже давно занимается йогой и показывает большой успех. Знаменитость опубликовала в Instagram-Сториз ролик, как делает сверхсложную асану.

Артистка не только показала с какой асаны начинает свою практику, но и стала ногами вверх и в воздухе сделала шпагат.

Она отметила, что йога – это больше, чем физическая активность. Это лучшее лекарство. Это как генеральная уборка, все разобрано на правильных полках, сознание становится прозрачным, как тихая вода. По словам Анны Кошмал, после занятий йоги к ней приходит внутреннее спокойствие.

Кроме того, Анна Кошмал призналась, что может показаться будто она очень умело делает асаны. Но, на самом деле, актриса все еще новичок в йоге. Благодаря мастерам и тренерам у нее есть базовые знания, которые она применяет во время практик йоги.

Также знаменитость рассказала, что утром она выпивает стакан горячей воды, который кипятит пять минут. Также она пьет кипяченую воду в течение дня, беря ее с собой в термос.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

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