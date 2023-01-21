На своїй сторінці в Instagram Катя розповіла, чому вона вирішила розійтися.

"По-перше, кожен чоловік, аби побудувати стосунки зі зрілою жінкою, повинен сам стати зрілим. 🙃 По-друге, знати, хто він, що йому потрібно від життя та від партнера, які цінності має і які шукає в жінці. В наших стосунках з Алексом, на жаль, залицянь вимагав до себе він. Похвали, подарунків, вчинків, слів захоплення… В моєму розумінні – це має місце бути тоді, коли чоловік щось для цього зробив, а не просто народився. 😄", — пише Лозовицька.

Переможниця "Холостяка" поскаржилася, що в стосунках їй не вистачало надійного плеча, піклування, часу разом, спільних емоцій і поїздок, романтики та пристрасті. За її словами, таке для Алекса Топольського можливе лише під прицілом камер.

"В якийсь момент, я взагалі не зрозуміла, що це за людина поруч і що їй від мене потрібно? Де той Алекс з проєкту? Де ж той принц? Де всі цінності? Хто це і чому ми взагалі разом? З цими думками, після його ЧЕРГОВОГО (не ділом, а словом 😃) запрошення з ним на Балі, я сказала, що нам треба поговорити. Думав він про Мудру чи не думав – суті не змінює. Ми не у підлітковому віці. Він дорослий чоловік, який зробив свій вибір. Який на всю країну сказав, що в його серці відгукнулось моє ім’я. Який розумів, що саме зі мною йде у щось більш серйозне та доросле. Тож, не поважати свій вибір – не поважати себе", — наголосила Катерина.

Лозовицька розповіла, що вона дотримується класичних цінностей сім’ї, де чоловік оберігає жінку, цінує та піклується.

"Але, у будь-якому разі, я вдячна Алексу за цю історію та за цей досвід. Розійшлись у нормальних стосунках із розумінням, що ми не створені один для одного. Ну це поки він не прочитав цей пост. 🤣Я ні про що не шкодую і впевнена, що він знайде дівчину, яка розділить його бачення стосунків та пріоритети. Ну а я також обов’язково буду щасливою. ❤️", — додала модель.

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