На своей странице в Instagram Катя рассказала, почему она решила расстаться.

"Во-первых, каждый мужчина, чтобы построить отношения со зрелой женщиной, должен сам стать зрелым. 🙃 Во-вторых, знать, кто он, что ему нужно от жизни и от партнера, какие ценности имеет и какие ищет в женщине. В наших отношениях с Алексом, к сожалению, ухаживаний требовал к себе он. Похвалы, подарков, поступков, слов восторга… В моем понимании – это имеет место быть тогда, когда мужчина что-то для этого сделал, а не просто родился. 😄", - пишет Лозовицкая.

Победительница "Холостяка" пожаловалась, что в отношениях ей не хватало надежного плеча, заботы, времени вместе, общих эмоций и поездок, романтики и страсти. По ее словам, такое для Алекса Топольского возможно только под прицелом камер.

"В какой-то момент, я вообще не поняла, что это за человек рядом и что ему от меня нужно? Где тот Алекс из проекта? Где же тот принц? Где все ценности? Кто это и почему мы вообще вместе? С этими мыслями, после его ОЧЕРЕДНОГО (не делом, а словом 😃) приглашение с ним на Бали, я сказала, что нам надо поговорить. Думал он о Мудрой или не думал – сути не меняет. Мы не в подростковом возрасте. Он взрослый человек, сделавший свой выбор. Который на всю страну сказал, что в его сердце отозвалось мое имя. Который понимал, что именно со мной идет во что-то более серьезное и взрослое. Так что не уважать свой выбор - не уважать себя", - подчеркнула Екатерина.

Лозовицкая рассказала, что она придерживается классических ценностей семьи, где мужчина оберегает женщину, ценит и заботится.

"Но, во всяком случае, я благодарна Алексу за эту историю и за этот опыт. Разошлись в нормальных отношениях с пониманием, что мы не созданы друг для друга. Ну это пока он не прочел этот пост. 🤣Я ни о чем не сожалею и уверена, что он найдет девушку, которая разделит его видение отношений и приоритеты. Ну а я тоже обязательно буду счастливой. ❤️", — добавила модель.

Напомним, "Холостяк" Алекс Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, что Алекс Топольский после финала шоу показал главную женщину своей жизни.