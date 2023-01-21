Даша зізналася, що не хоче виставляти напоказ найбрудніше, але просить поважати її вибір.

Блогерка Даша Квіткова, яка прославилася завдяки шоу «Холостяк», зізналася у несподіваному: вона розлучилася з чоловіком. Припущення виявилися вірними, адже пара Микити Добриніна та Даші Квіткової розлучилася, про що Даша оголосила першою (щоб дізнатися більше, доскролльте сторінку до кінця до відео та інтерв'ю).

"Ми не разом. Не буде брудної білизни та пошуків винних. у нас росте син, і ми робимо все, щоб залишитися просто у здорових батьківських стосунках.

Я буду вдячна за розуміння та повагу до рішення, яке ми ухвалили. прийняли не для вас, а для себе та свого подальшого життя. Дякую 🫰🏼» - пише Квіткова.

У мережі почався справжній переполох:

«Я не вірю 💔 не хочу вірити 💔 ні 😭😭 любимо вас дуже!; Ми вас любимо, головне будьте щасливі, разом чи ні – ваше право. Обіймаю ❤️

Ви були для мене прикладом 🥹; Це простежувалося.. у вашому інста; Це було видно, просто не хотілося вірити; Просто шок 😢; Дарь💔 Ми підозрювали це, але не хотіли вірити. Сили та натхнення.

Це шок 🤯 дуже несподівано, щоправда. Ви були чудовою часом; Можливо, це просто якийсь розіграш?».

Зазначимо, раніше подружжя перестало показувати сімейні моменти у соціальних мережах, що помітили фанати. Розставити всі крапки над "і" Даша вирішила в інтерв'ю з Машею Єфросініною в "Іспиті на відвертість". У неї запитали, що вона приховує, на що Даша заявила:

«Не те щоб приховую, просто не розповідаю. Останні два-три тижні були суперболісними. Мені хотілося спершу пройти цей період, щоб потім із ясною головою почати говорити».

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