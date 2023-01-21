Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала повідомила трагічну новину.

"Сьогодні під Бахмутом загинув мій близкий друг. З мого села Кучук-Озень в Криму. Друг дитинства, друг нашої родини. Сейран Кадиров. Спецпідрозділ «Крим» ГУР МО. Пам’ятаю, що в дитинстві Сейран з його молодшим братом завжди були нашою охороною, куди б ми не пішли з дівчатами. Брата в мене не було, але був Сейран. Всі знали, що з нами жарти погані. Ніхто не ображав мене. Завдяки його захопленням спортом, фізичній формі, темпераменту та сміливості ніхто і не насмілювався сказати щось не те", — пише співачка.

Батько загиблого героя, Алі Кадиров, був першим, хто повірив в Джамалу, займався з нею, відкрив для неї світ музики та писав дитячі пісні.

"Тоді наші родини здружилися. На третьому фото ви можете побачити, як ми проводили його в армію. Сейран також дуже любив музику та мав гарний смак. Він виховав трьох донечок. Найменшій два роки.

Немає слів, щоб передати всю мою лють. Я в розпачі. Співчуваю всій родині. Чарівним донечкам та дружині Олені", — додала Джамала та попросила шанувальників, якщо є можливість, фінансово допомогти родині захисника.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.